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среда, 13 июня, 2018, 18:18 Регионы
На Волыни впервые за три года усыхание сосновых лесов пошло на спад

Волынские лесники зафиксировали остатки очагов усыханий сосновых лесов на площади 6876 га. Еще полгода назад – 1 января – результаты мониторинга были хуже: на Волыни 7742 га леса было поражено вредителями.

Об этом рассказал начальник Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Кватирко, – сообщили в пресс-службе управления.

«Такого результата удалось достичь благодаря своевременным и в достаточном количестве проведенным санитарным мерам. Мы ликвидировали очаги усыхания, чем, соответственно, приостановили распространение вредителей», – пояснил Александр Кватирко.

Однако, несмотря на аномальные погодные условия, что способствуют размножению вредителя, лесоводы продолжают вести наблюдения. Ведь ученые прогнозируют, что избежать массового поражения сосны этого года, к сожалению, не удастся.

Стоит отметить, что с декабря 2017 года волынские лесоводы приостановили рубки главного пользования по хвойному хозяйству, направив все усилия и средства на спасение леса от «зеленого пожара».

Так, удалось ликвидировать 4467 га очагов усыханий. Однако, как свидетельствуют результаты детального надзора, за это время проблема распространилась на площади 3300 га.
Волынская областьлесники
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2018-06-13 19:23 :06