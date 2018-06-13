На Волыни впервые за три года усыхание сосновых лесов пошло на спад

Волынские лесники зафиксировали остатки очагов усыханий сосновых лесов на площади 6876 га. Еще полгода назад – 1 января – результаты мониторинга были хуже: на Волыни 7742 га леса было поражено вредителями.

Об этом рассказал начальник Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Кватирко, – сообщили в пресс-службе управления.

«Такого результата удалось достичь благодаря своевременным и в достаточном количестве проведенным санитарным мерам. Мы ликвидировали очаги усыхания, чем, соответственно, приостановили распространение вредителей», – пояснил Александр Кватирко.

Однако, несмотря на аномальные погодные условия, что способствуют размножению вредителя, лесоводы продолжают вести наблюдения. Ведь ученые прогнозируют, что избежать массового поражения сосны этого года, к сожалению, не удастся.

Стоит отметить, что с декабря 2017 года волынские лесоводы приостановили рубки главного пользования по хвойному хозяйству, направив все усилия и средства на спасение леса от «зеленого пожара».

Так, удалось ликвидировать 4467 га очагов усыханий. Однако, как свидетельствуют результаты детального надзора, за это время проблема распространилась на площади 3300 га.

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