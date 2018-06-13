На Тернопольщине открыли уголовные дела по факту гибели пчел на пасеках

На Тернопольщине сотрудники полиции задокументировали три факта нарушения ветеринарных правил, что повлекло гибель пчел. С заявлениями к правоохранителям обратились местные пасечники.

Как сообщили ИA ZIK в отделе коммуникации полиции Тернопольской области, заявители рассказали, что на их пасеках массово начали гибнуть медоносные пчелы. По их мнению, причиной стало кропление химикатами полей предприятиями области.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований, согласно статьи 251 УК Украины – «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее распространение эпизоотии или иные тяжкие последствия». Санкция статьи предусматривает штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Проверку проводит главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области, специалисты которой установят причины гибели насекомых.

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