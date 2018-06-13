На следующей неделе в Украину приезжает российский омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова собирается посетить Украину в начале следующей недели.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я планирую поехать в Украину в начале следующей недели, посетить (журналиста «РИА Новости Украина» Кирилла) Вышинского в СИЗО Херсона», – сказала Москалькова.

По ее словам, поездка состоится «в понедельник – вторник».

Кроме того, Москалькова совместно с уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой в соответствии с разработанной дорожной карты посетит в ИК-6 Омск гражданина Украины и России Дмитрия Штибликова.

13 июня омбудсмен Людмила Денисова уехала в Россию, чтобы посетить незаконно заключенных украинцев.

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