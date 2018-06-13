На Шанхайском кинофестивале представят украинский фильм «Сторожевая застава»

Во время ХХІ Шанхайского международного кинофестиваля, который пройдет с 16 по 25 июня, в рамках программы The Belt and Road Film Week покажут украинское фэнтези «Сторожевая застава».

Всего запланировано пять показов украинской ленты.

Напомним, что фильм «Сторожевая Застава», режиссера Юрия Ковалева, производства компании Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, вышел в украинский прокат 12 октября 2017 года. По кассовым сборам он стал одним из лидеров среди национальных фильмов. В кинотеатрах «Сторожевую заставу» посмотрели более 276 тысяч зрителей.

Права на украинское фэнтези уже приобрели Китай, Южная Корея, Индия, Япония, Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдивы, Казахстан, Молдова, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Франция, Италия, Испания и Канада.

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