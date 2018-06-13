На Ровенщине вернули в коммунальную собственность школьные помещения, стоимостью свыше 500 тыс. грн

Прокуроры выяснили, что 6 помещений общеобразовательных учебных заведений в городе Вараш общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров были переданы органами образования частному обществу в аренду без проведения оценки имущества и расчета арендной платы за его использование, что является нарушением требований Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества». Такое положение дел негативно сказалось на наполнении местного бюджета.

Об этом собкору IA ZIK сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

С целью защиты государственных и общественных интересов, Сарненская местная прокуратура предъявила в суд иск с требованием признать недействительным договор аренды помещений школ и обязать общество вернуть недвижимость, общая стоимость которого составляет более полумиллиона гривен, в коммунальную собственность.

Реагирования прокуроров на нарушения законодательства побудило общество вернуть добровольно школьные помещения, а поэтому хозяйственным судом Ровенской области вынесено определение о прекращении производства.

Таким образом органами прокуратуры Области защищены интересы государства в сфере использования имущества учреждений образования стоимостью более полумиллиона гривен и их возвращению в коммунальную собственность города Вараш.

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