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среда, 13 июня, 2018, 23:21 События
На пляжах Николаева зафиксировали опасный уровень кишечной палочки

На николаевских пляжах уровень кишечной палочки в воде в несколько раз превышает санитарные нормы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

В сообщении говорится, что в пробах воды из мест массового отдыха, показатель индекса лактозопозитивних кишечных палочек значительно превышает санитарно-гигиенические нормативы.

В частности на пляже «Чайка» в Корабельном районе и в районе Яхт-клуб – более чем вдвое, а в районе зоны отдыха «Намыв» – почти в 5 тысяч раз.

Специалисты рекомендовали временно воздержаться от купания в этих районах до улучшения ситуации.
Николаевпляжи
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