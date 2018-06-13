На Донбассе сожгли чучело Путина

В Мирнограде Донецкой области несколько десятков активистов провели марш «Россия – остановись», в ходе которого сожгли чучело, символизирующее президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

По их словам, цель марша – показать, что жители Донбасса выступают против российской агрессии.

Также активисты призвали представителей мирового сообщества отказаться от посещения чемпионат мира по футболу, который через несколько дней начнется в России. Организаторы подчеркнули, что сознательно провели акцию сегодня, потому что 12 июня в РФ отмечается День России.

В мероприятии приняли участие представители партии «Национальный корпус», а также общественных организаций «Патриоты украинского Донбасса» и «Типичный Мирноград».

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