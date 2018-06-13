Мураев подал заявление в ГПУ на Пашинского

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев подал заявление в Генеральную прокуратуру о совершении коллегой из "Народного фронта" Сергеем Пашинским преступления в виде заведомо ложного сообщения о совершении преступления.

Об этом он написал в Facebook.

«Чтобы не было игры в одни ворота в Генеральную прокуратуру мной подано заявление о совершении народным депутатом Пашинским уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 383 Уголовного кодекса Украины «заведомо неправдивое сообщение о совершении особо тяжкого преступления» и ст. 344 «Незаконное влияние в любой форме на народного депутата Украины с целью препятствовать выполнению им служебных обязанностей», – написал он.

Нардеп подчеркнул, что прокуратура должна в течение суток с момента получения заявления внести сведения в ЕРДР. «То есть, так же быстро, как внесла туда информацию в отношении меня», – отметил Мураев.

Стоит отметить, что Мураева планируют вызвать на допрос в СБУ.

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