Молдова поддерживает восстановление территориальной целостности Украины, – МИД

Молдова будет продолжать поддерживать усилия Украины по прекращению войны на Донбассе.

Об этом во время заседания Постоянного комитета парламента Канады по иностранным делам заявил глава МИД Молдовы Тудор Ульяновский, – сообщает Укринформ.

«Правительство Молдовы продолжает поддерживать Украину в ее усилиях по преодолению кризиса на Донбассе и решения крымской проблемы политическими и дипломатическими методами с целью возвращения мира и восстановления полного суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказал Ульяновский.

Он добавил, что Молдова также всячески поддерживает выполнение сторонами Минских соглашений. «Молдова осудила аннексию Крыма Российской Федерацией и поддерживает усилия Украины по разрешению сепаратистского конфликта на Донбассе на основе Минских соглашений», – отметил министр.

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