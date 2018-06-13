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среда, 13 июня, 2018, 15:43 Спорт
Лидер сборной Украины по теннису Элина Свитолина пропустит дебютный турнир WTA в Москве

Первая «ракетка» Украины теннисистка Элина Свитолина не будет бороться за титул на первом турнире «Moscow River Cup» в России, который состоится в июле.

Ранее Элина Свитолина была объявлена в заявке на турнир серии WTA International «Moscow River Cup» во время его презентации, но сейчас в заявке ее имя отсутствует, сообщает БТУ.

Однако, на грунтовых кортах в российской столице в одиночном разряде украинок планируют выступить Екатерина Козлова, которая попадает в основу, и Ангелина Калинина, которая поборется за квалификацию.

Отметим, что 24-летняя украинская теннисистка Екатерина Козлова вернулась в тур в конце мая после того, как пропустила два месяца из-за травмы колена, а 21-летняя Ангелина Калинина в этом сезоне пока играла исключительно на грунте.

Соревнования WTA International «Moscow River Cup» впервые пройдут на грунте в этом сезоне с 23 по 28 июля, через неделю после окончания Уимблдона. Турнир «Moscow River Cup» заменил в календаре WTA соревнования в Бостаде (Швеция).
ТеннисЭлина СвитолинаWTA
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2018-06-13 16:38 :56