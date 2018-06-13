Латвия хочет запретить обучение на русском языке даже в частных вузах и колледжах

Комиссия латвийского Сейма по образованию, науки и культуры в среду, 13 июня, поддержала перед рассмотрением в окончательном чтении поправки к закону о вузах, которые предусматривают запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

Поправки еще должен принять Сейм, сообщает «Европейская правда».

Министерство образования и науки предлагает разрешить вузам и колледжам, которые реализуют программы обучения языку, что не отвечает условиям закона о вузах, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен.

Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по следующим программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

МОН обосновывает свое предложение тем, что с учетом поправок к закону об образовании в связи с реализацией программ обучения на этапе среднего образования необходимо установить четкие условия относительно языка программ обучения в вузах и колледжах.

Поскольку государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, она имеет право также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы, считает МОН.

Как пояснили в министерстве, изменения, регулирующие применение языков в частных вузах, следуют за недавно утвержденным поправкам к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход на обучение только на государственном языке в средней школе. До этого времени закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах.

Обучение в вузах, как и раньше, можно будет проводить одним из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях – для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если обучение длится дольше шести месяцев.

Примерно треть студентов частных вузов учились в прошлом году на русском языке.

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