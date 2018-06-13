Клип группы ONUKA вошел в шортлист Berlin Fashion Film Festival

Клип украинской группы ONUKA на трек Vidlik вошел в официальную программу Berlin Fashion Film Festival сразу в четырех категориях: «Лучший новый артист», «Лучшее музыкальное видео», «Художник-постановщик», «Стайлинг».

Об этом сообщают на странице группы в Facebook.

Видео на трек Vidlik из одноименного мини-альбома группы вышло в апреле 2016 года. Этот клип стал первой совместной работой группы и украинского режиссера Анны Бурячковой.

За два года после релиза работа собрала более 4 миллионов просмотров на YouTube, а сам альбом возглавил европейские чарты iTunes.

Отметим, что fashion-конкурс Берлинского кинофестиваля ежегодно собирает лучшие работы со всего мира. В этом году жюри в составе креативных директоров рекламных агентств, арт-директоров, продюсеров и режиссеров продакшнов и маркетинг-директоров брендов рассмотрело 985 роликов и відбрало 150 лучших.

Седьмой кинофестиваль BFFF пройдет 12-13 июля.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.