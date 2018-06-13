Климкин поздравил Македонию и Грецию с разрешением длительного конфликта

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Македонию и Грецию с достижением договоренности относительно спорного названия Македонии.

Об этом он написал на своем аккаунте в Twitter.

«Поздравляю Македонию и Грецию с достижением исторической договоренности. Встречаясь 11.04 в Охриде с друзьями Н.Димитровым и Н.Котзиасом, был уверен, что необходимое решение будет найдено. Цивилизованные страны исповедуют европодходы», – говорится в сообщении.

Напомним, в НАТО и ЕС поддержали договоренность о переименовании Македонии.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.