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среда, 13 июня, 2018, 12:18 Политика
Климкин поздравил Македонию и Грецию с разрешением длительного конфликта

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Македонию и Грецию с достижением договоренности относительно спорного названия Македонии.

Об этом он написал на своем аккаунте в Twitter.

«Поздравляю Македонию и Грецию с достижением исторической договоренности. Встречаясь 11.04 в Охриде с друзьями Н.Димитровым и Н.Котзиасом, был уверен, что необходимое решение будет найдено. Цивилизованные страны исповедуют европодходы», – говорится в сообщении.

Напомним, в НАТО и ЕС поддержали договоренность о переименовании Македонии.
ГрецияПавел КлимкинМакедония
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2018-06-13 13:29 :15