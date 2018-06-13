ГСЧС предупредили о подъеме уровня воды на реках бассейнов Сяна и Днестра

На Львовщине и Ивано-Франковщине 13 июня из-за сильных ливней на реках бассейнов Сяна и Днестра ожидается подъем уровней воды и образование локальных селевых потоков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«По данным Укргидрометцентра, 13 июня на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на 0,5 – 1,5 м над уровнями», – отмечают в ГСЧС.

Напомним, в Украине в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 238 населенных пунктов в 7 областях.

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