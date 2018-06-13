Forbes: «Манчестер Юнайтед» – самый дорогой футбольный клуб мира

Английский «Манчестер Юнайтед» – самый дорогой футбольный клуб мира по версии авторитетного издания Forbes.

Стоимость «Манчестер Юнайтед» оценивается в 4.12 млрд долларов. Об этом сообщает footballua.tv.

Второе место в рейтинге Forbes самых дорогих футбольных клубов мира занимает мадридский «Реал», его стоимость – 4.08 млрд долларов. За ним с небольшим отставанием расположилась каталонская «Барселона» – 4.06 млрд долларов.

ТОП-10 самых дорогих футбольных клубов мира:

1. «Манчестер Юнайтед» (4.12 млрд долларов)

2. «Реал» (4.08)

3. «Барселона» (4.06)

4. «Бавария» (3.06)

5. «Манчестер Сити» (2.47)

6. «Арсенал» (2.23)

7. «Челси» (2.06)

8. «Ливерпуль» (1.94)

9. «Ювентус» (1.47)

10. «Тоттенхэм» (1.23)

Отметим, что средняя цена клубов первой двадцатки выросла на 14% за последний год.

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