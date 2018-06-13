live
Aнонси
Ігор Мазепа, інвестбанкір у програмі «Hard з Влащенко»
Ігор Мазепа, інвестбанкір у програмі «Hard з Влащенко»
13 июня, среда
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
13 июня, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
14 июня, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 13 июня, 2018, 15:25 Спорт
Forbes: «Манчестер Юнайтед» – самый дорогой футбольный клуб мира

Английский «Манчестер Юнайтед» – самый дорогой футбольный клуб мира по версии авторитетного издания Forbes.

ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ ÐºÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ ÐÐ°Ð½Ð®Ð½Ð°Ð¹ÑÐµÐ´

Стоимость «Манчестер Юнайтед» оценивается в 4.12 млрд долларов. Об этом сообщает footballua.tv.

Второе место в рейтинге Forbes самых дорогих футбольных клубов мира занимает мадридский «Реал», его стоимость – 4.08 млрд долларов. За ним с небольшим отставанием расположилась каталонская «Барселона» – 4.06 млрд долларов.

ТОП-10 самых дорогих футбольных клубов мира:

1. «Манчестер Юнайтед» (4.12 млрд долларов)

2. «Реал» (4.08)

3. «Барселона» (4.06)

4. «Бавария» (3.06)

5. «Манчестер Сити» (2.47)

6. «Арсенал» (2.23)

7. «Челси» (2.06)

8. «Ливерпуль» (1.94)

9. «Ювентус» (1.47)

10. «Тоттенхэм» (1.23)

Отметим, что средняя цена клубов первой двадцатки выросла на 14% за последний год.

 

 
Футбол ФИФАФутбол Чемпионат Испаниифутбол Чемпионат Германиифутбол Чемпионат Франциифутбол Чемпионат АнглииФутбол Чемпионат Италии
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-13 16:39 :01