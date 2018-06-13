Эксперт о договоренности США и КНДР: Пока это только перечень лозунгов

Для Трампа это очень нужный внутриполитический шаг, который может обезопасить его от многих проблем. Но это не дает гарантий, что в дальнейших переговорах с КНДР это будет иметь практический результат.

Такое мнение высказал дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Мы не должны впадать в эйфорию, ведь еще очень далеко до реальных результатов после встречи. Сейчас же мы увидели только перечень лозунгов под общей рубрикой «Давайте жить дружно и думать о совместном будущем. Зато реальные шаги, которые должны идти за лозунгами, еще неизвестно, когда начнутся», – прокомментировал дипломат встречу Президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Также Владимир Огрызко заметил, что сила каждой сделки, которая базируется на общих принципах, прежде всего в деталях.

«Помните, как еще полгода назад оба лидера обещали уничтожить друг друга в ядерной войне. И еще две недели назад Трамп заявлял, что не собирается ехать на саммит.

И если на политику Ким Чен Ына это событие не слишком влияет, то для Трампа это очень нужный внутриполитический шаг, который может обезопасить его от многих проблем. Но это не дает гарантий, что в дальнейших переговорах с КНДР это будет иметь практический результат. Поэтому я бы не стал сейчас слишком аплодировать тому, что произошло, но, безусловно, это первый важный шаг», – подытожил Владимир Огрызко.

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