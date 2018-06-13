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среда, 13 июня, 2018, 20:25 Политика
Экс-нардепа Шепелева оставили под стражей еще на 60 суток

Суд продлил меру пресечения экс-нардепу Александру Шепелеву в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, пишет «Украинская правда».

«Меру пресечения Шепелеву продлили еще на 60 суток в конце мая. То есть, до конца июля», – сказал он.

Лысенко пояснил, что 13 июня защита Шепелева пыталась обжаловать арест, однако Апелляционный суд отклонил апелляцию.

По его словам, дело против экс-нардепа ведутся в четырех столичных судах Оболонском, Деснянском, Святошинском и Дарницком.

Шепелев подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191(«Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), ст. 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»), ч. 2 ст. 366 («Служебный подлог»), ч. 3 ст. 289 («Незаконное завладение транспортным средством»), ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство»), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство»).

В начале апреля ему на 60 суток продлили меру пресечения.

В декабре 2012 года Шепелева объявили в розыск по подозрению в причастности к хищению десятков миллионов гривен из «Родовид Банка» во времена премьерства Тимошенко.

Также он фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета «Автокразбанка» Сергея Кириченко и покушении на бывшего акционера «Родовид Банка» Сергея Дядечко.

Шепелев сбежал с женой в Венгрию, в марте 2014 года Будапешт выдал их Украине – и политик сбежал в Россию из больницы скорой помощи. Его жену задержали, но отпустили под залог.

В марте 2015 года в России Шепелева задержали, но экстрадиция не состоялась.

В 2016 году военная прокуратура начала расследование о госизмене – Шепелева подозревали в переходе на службу в ФСБ России.

9 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали экс-нардепа неподалеку от Киева: избитого, со сломанной челюстью и с удостоверением «ДНР».
ГПУсудАлександр Шепелев
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2018-06-13 21:57 :08