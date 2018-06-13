Детский психоневрологический диспансер переселяют с виллы в центре Львова: когда и куда

Руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирина Микичак сообщила коллективу Львовского областного детского психоневрологического диспансера на ул. Драгоманова во Львове, каким образом планируется реорганизовать учреждение.

Об этом шла речь на встрече с коллективом 13 июня, – передает корреспондент IA ZIK.

Следует отметить, что в областном детском диспансере действует поликлиника и стационар на 60 коек.

Как сообщила И.Микичак, предлагается осуществить «прекращение путем реорганизации». Речь идет о присоединении Львовского областного детского психоневрологического диспансера к Западноукраинскому специализированному детскому медицинскому центру на ул. Днестровской (в народе – Чернобыльская больница).

«В психоневрологическом диспансере на 60 коек, еще 30 – в областной психиатрической больнице. Такого количества детских психиатрических коек нам во Львовской области не нужно, и не заполняются кровати у вас и в областной психиатрической больнице. Дети должны лечиться в амбулаторных условиях или в центрах кризисных состояний в условиях многопрофильных больниц. Это европейский опыт», – отметила И.Микичак.

«Наш план таков – юридическое лицо ликвидируется, бухгалтерия, администрация уменьшаются существенно. Стационар в сокращенном виде будет присоединен к Западноукраинскому центру, часть – в детское отделение областной психиатрической больницы. Кроме того, планируем открыть психиатрические детские кровати в Дрогобычской городской детской больнице. Планируем также увеличить количество должностей детского психолога в областной детской больнице «Охмадет». Если будет желание городской детской больницы – также будем готовы это делать... Кроме того, есть предложение открыть психотерапевтическое подразделение, подразделение психиатрической помощи на базе дома ребенка №1 на ул. Комаринца», – пояснила она.

Руководитель департамента заверила: если не все, то большинство работников психоневрологического диспансера будут переведены на работу в другое место.

«Я лично проблем с трудоустройством ваших специалистов не вижу. У нас есть достаточно учреждений, где есть вакансии медицинского персонала. Мы всех сотрудников, все должности с человеком будем переносить в то или иное учреждение, учитывая ваше пожелание и предложение. Однозначно, не будет два пищеблока. По возможности будем приглашать и этих работников в другие учреждения, если будут вакансии», – добавила И.Микичак.

Главный внештатный специалист-эксперт департамента здравоохранения ЛОГА по детской психиатрии Алла Петрив считает инициативу по реорганизации преждевременной.

В частности, по ее словам, семейные врачи не готовы к тем функциям, которые сейчас на них возлагаются. «Когда мы рассказываем семейным врачам, что они должны проводить скрининг пациентов на нашу патологию, они смотрят на это удивленными глазами. Семейные врачи не владеют скрининговыми методиками. Аутизм для них – это что-то вроде синдрома Дауна... не было бы логичнее начинать реформирование, реорганизацию или еще что-то из того, чтобы сначала создать то, что надо, а тогда закрывать то, что есть. Иначе мы окажемся в какой-то яме между тем, что мы разрушили и тем, чего мы еще не построили», – отметила А.Петрив.

По ее словам, сократить стационарные койки можно было бы, если бы действительно были развиты центры детской психиатрической помощи в других больницах. Относительно присоединения диспансера к Западноукраинскому специализированному детскому медицинскому центру, эксперт отметила: «Условия может и будут лучшие. Но если из 60 коек оставят 5-10, будет ли возможность попасть на этм койки?!».

Работники детского психоневрологического диспансера, большинство из которых пенсионного возраста, не выразили возмущение относительно идеи реорганизации, только опасения относительно дальнейшего их трудоустройства. Поддерживает реорганизацию главный врач Ореслава Хомик несмотря на то, что, по ее словам, пока ей не предложили другую должность.

«Я жертвую своей должностью, чтобы сохранить службу – детскую психиатрию. Когда мне Ирина Владимировна впервые об этом сказала, я ответила: если это для пользы наших пациентов – нет проблем в моей должности. Я буду прилагать все усилия, чтобы каждый работник был трудоустроен, а самое главное – чтобы служба для детей была сохранена», – заверила она.

Руководитель департамента здравоохранения также отметила, что решение о реорганизации детского психоневрологического диспансера может быть вынесено на рассмотрение сессии Львовского облсовета в середине сентября этого года. Судьбу освободившегося помещения в престижном районе Львова, по ее словам, будут решать депутаты. Если же его решат продать, средства будут направлены на нужды медицины.

Дом на ул. Драгоманова, 58, где сейчас находится областной детский психоневрологический диспансер, – памятник архитектуры – вилла Макаревича, построенная в 1909 году юристом Юлианом Макаревичем в стиле романтической сецессии по проекту Л. Вельтце.

Как сообщалось, областной совет в рамках реформы психиатрической службы планирует реорганизацию Львовского областного психоневрологического диспансера на ул. Коциловского во Львове. Также будет реорганизован Львовский областной детский психоневрологический диспансер на ул. Драгоманова.

Представители коллектива Львовского областного психоневрологического диспансера на ул. Коциловского во Львове, уже дважды протестовали под областным советом против ликвидации учреждения как юридического лица и слияния его со Львовской областной психиатрической больницей.

5 июня под областную раду приходили и родители детей с особыми потребностями вместе с детьми – протестовать против реорганизации Львовского областного детского психоневрологического диспансера.

Они держат плакаты: «Оставьте детям шанс на лечение!», «Не убивайте детскую психиатрию!».

«Мы пришли сюда, потому что переживаем за судьбу детского психоневролічного диспансера. Появился проект решения и ничего больше – никаких обсуждений, деталей, что это будет. Мы переживаем, что закроют диспансер и на том все закончится. Мы не знаем, куда нам обращаться с нашими детьми, поскольку понимаем, что «чернобыльская больница» не сможет покрыть ту численность населения, которая наблюдалась в диспансере. Мы против объединения. Мы за то, чтобы на месте, в диспансере сделали какие-то улучшения, обучали сотрудников, а не просто уничтожили, закрыли это помещение. Чтобы вложили средства в сенсорную комнату, оборудование физкабинета, обучение персонала, но не закрывали», – отметила мама ребенка с особыми потребностями Юлия Толстых.

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