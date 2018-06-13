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среда, 13 июня, 2018, 20:52 Политика
Депутат Войцицкая: Правительство и коалиция не хотят уменьшать расходы на бюрократический аппарат

Кабмин и коалиция абсолютно не желают уменьшать расходы на бюрократический аппарат – нет оптимизации процессов или сокращения персонала, а с 1 июля работникам государственной сферы повысят зарплату.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция «Самопомощь») Виктория Войцицкая.

Народный депутат, комментируя информацию о повышении пенсий в Украине с 1 июля 2018 года, обратила внимание на отчет Национального банка Украины, где говорилось о том, что в прошлом году «одним из источников повышения инфляции было существенное увеличение стоимости электроэнергии, которая затем переводится на конечный продукт». Виктория Войцицкая привела пример: в среднем 40% себестоимости воды – это стоимость электроэнергии.

«А если мы посмотрим на стоимость электроэнергии для промышленности, то она у нас одна из самых высоких в Европе», – отметила гостья программы.

Виктория Войцицкая продолжила, что все это свидетельствует о том, что украинскую экономику загнали в неконкурентные условия.

«Основным драйвером роста цены на электроэнергию была так называемая формула «Роттердам+», которая заложила одну из самых высоких цен на уголь для тепловой генерации, которая, кстати, получает в несколько раз более высокий тариф, чем атомная генерация, которая у нас генерирует более 50% общего объема электроэнергии», – подчеркнула гостья программы.

Политик отметила, что об этой составляющей следует помнить и ее следует устранять, чтобы уменьшить давление из-за стоимости энергоресурсов.

«Мы должны также говорить об абсолютном нежелание сегодняшнего правительства и коалиции уменьшать расходы на бюрократический аппарат. Мы этого не увидели в бюджете 2017 года, мы этого не увидели в бюджете 2018 года, мы не видим оптимизации процессов, мы не видим сокращения персонала, который в большинстве случаев ничем не занимается», – заявила народный депутат.

Виктория Войцицкая отметила, что с 1 июля работникам государственной сферы повысят заработную плату: «Был коэффициент 1,5 – будет коэффициент 1,75 к минимальной зарплате».

Напомним, как сообщили в Пенсионном фонде Украины, с 1 июля повышаются минимальные стандарты (прожиточный минимум) соответственно  бюджета Украины, также вырастут и минимальные размеры пенсионных выплат.
НБУчиновникиПенсионный фондправительствоэлектроэнергияВиктория ВойцицкаяГосслужащиеКабминПервые о главном. Комментарии
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2018-06-13 21:57 :14