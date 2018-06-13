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среда, 13 июня, 2018, 20:03 Политика
Денисова: Существуют угрозы устроить так называемое «сафари» на участников Марша равенства

Любая дискриминация является недопустимой, в том числе и по признаку сексуальной ориентации.

Об этом сообщается в публичном обращении Уполномоченного ВР Украины по правам человека Людмилы Денисовой накануне марша ЛГБТ в Киеве, пишет Укринформ.

«Каждый год радикально настроенные граждане пытаются сорвать «Марш равенства» – акцию в поддержку соблюдения прав человека независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности или любых других признаков. Хочу отметить, что и в этот раз публичная дискуссия вокруг этого мероприятия приобретает угрожающей окраски. Угрозы устроить так называемое «сафари» с призами за каждого избитого правозащитника, публичные договоренности про разнообразные проявления ксенофобии во время проведения акции – все это заставляет меня обратиться ко всем гражданам и к каждому – отдельно», – отмечает Денисова.

Она подчеркнула, что абсолютно каждому человеку Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод гарантировано право на мирные собрания и свободу выражения взглядов.

«Реализация этих прав и свобод должна быть эффективно обеспечена только в том случае, когда лица, этим правом пользуются, высказывают приемлемые для большинства взгляды, но и когда высказываемые взгляды непопулярны, могут шокировать или вызвать беспокойство в обществе. Недопустимой является любая дискриминация, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Недопустимым является подстрекательства к такой дискриминации, а тем более – к насилию», – заявила омбудсмен.

Уполномоченный также отметила, что особая ответственность за высказывания, которые «прямо или косвенно могут привести к разжиганию розни и провокации физического насилия и противостояния, лежит именно на политических деятелях и государственных лицах, поскольку именно их слова в большей степени формируют общественное мнение».

«Хочу напомнить, что правом не защищаются необоснованные оскорбительные высказывания, унижающие человеческую честь и достоинство, подстрекательство к дискриминации и вражды», – отметила Денисова.

Омбудсмен отметила, что ранее направила обращение к председателю Национальной полиции Сергею Князеву и Киевскому МЭРу Виталию Кличко с просьбой принять в рамках их компетенции все возможные меры для обеспечения беспрепятственного и безопасного проведения Марша равенства его участниками.

«Надеюсь, мы не станем свидетелями бездействия и безответственного отношения власти к выполнению своих прямых обязанностей по надлежащему, как для демократического общества, обеспечению этих прав и свобод, в частности права на мирные собрания и свободу выражения взглядов», – добавила Денисова.

Напомним, в Киеве 17 июня пройдет Марш равенства «Киевпрайд-2018».
ЛГБТЛюдмила ДенисовапредупреждениеКиевПрайд-2018
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2018-06-13 21:57 :38