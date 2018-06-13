Деньги МВФ помогли Нацбанку обуздать инфляцию и девальвацию, – Длигач

Существуют и положительные, и отрицательные примеры сотрудничества различных государств с МВФ. Однако, именно заем фонда помогла Украине обуздать инфляцию и увеличить золотовалютный резерв.

Такое мнение в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал экономист Андрей Длигач.

Он подчеркнул: МВФ также ошибается со своими рецептами. Например, в свое время в Руанде его политика фактически привела к гражданской войне. Похожей ситуация была и в Югославии.

«И это все результаты разных причин и их последствий. Важно, что МВФ не является неким обязательным злом, с которым страна должна сотрудничать. Ведь решение каждого государства – выполнять все рекомендации или нет», – отметил Длигач.

Но с МВФ возможен диалог. В частности, Украине удалось уговорить фонд отложить вопрос снятия моратория на продажу земли.

«Однако, это означает, что время от времени мы теряем МВФ как инструмент давления на исполнительную власть», – отметил он.

Вместе с тем Длигач отметил: следует понимать, что на самом деле все же было больше случаев, когда рецепты фонда таки помогали государствам.

«В Португалии опыт сотрудничества – весьма положительный. Греция же остается спорным вопросом, ведь туда закачано столько денег МВФ, Европейским союзом и другими донорами, а воз и ныне там. Однако, в Ирландии также можно говорить о положительном сотрудничестве», – подчеркнул эксперт.

Ключевым фактором успешности или провала экономики Украины является конъюнктура мировых рынков.

«И деньги МВФ поступали именно в то время, когда происходило ухудшение экономической конъюнктуры, война, девальвация и ошибки, которые допустила сама Украина. Однако, именно деньги МВФ помогли Нацбанку обуздать инфляцию и девальвацию национальной валюты. Благодаря им мы и подняли золотовалютный резерв – с восьми миллиардов до почти двадцати», – подчеркнул Длигач.

И в свою очередь экономист Виктор Скаршевский отметил: еще в феврале 2014 года в нашем золотовалютном резерве было 15,5 млрд долларов. И эта сумма упала почти втрое и из-за того, что МВФ вместе с ЕС заставили Украину выплатить газовый долг России.

«Я не утверждаю, что МВФ сделал нам девальвацию, и деньги этой структуры не смогли ее обуздать», – считает Скаршевский.

Мол, если бы не было 12 млрд кредита МВФ, наш внешний долг просто был бы настолько же меньше. Одной из ошибок фонда в сотрудничестве с Украиной он считает требование повышения тарифов на газ для населения. Таким образом планировалось сократить объемы финансирования «Нафтогаза» из-за уменьшения разницы между настоящей стоимостью газа и той, за которую его продавали населению. Однако, в результате такого поднятия тарифов практически половина граждан получает субсидии.

«И в отчетах «Нафтогаза» эта разница составляла всего 28-30 миллиардов гривень, тогда как в прошлом году на субсидии потратили 71 миллиард. В этом же году на это заложена такая же сумма. Однако, если тарифы вырастут, то этот расход увеличится и до 90 или 120 миллиардов», – считает Виктор Скаршевский.





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