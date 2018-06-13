День Вьетнама во Львове: трехметровые шляпы, вкусная кухня и выступления народных коллективов

В четверг, 21 июня, во Львове состоится интересное культурное событие – День Вьетнама.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

День Вьетнама будут праздновать на площади Рынок с 10:00 до 20:00. Программа состоит из концертов, выступлений творческих коллективов с традиционными вьетнамскими музыкальными инструментами, показа костюмов «ао зай», выставки-продажи товаров народного потребления, продуктов питания и предметов рукоделия. К тому же, состоится угощение блюдами национальной вьетнамской кухни: «нэм», «фол», «бань куон» и другие.

Перед входом в Ратушу уже размещена фотовыставка «Народ Вьетнама», которая рассказывает о жизни и традиции этой азиатской страны. Кроме того, в ближайшее время должна появиться трехметровая фотозона в виде традиционной вьетнамской шляпы, рядом с которой можно будет сделать памятные фотографии.

С официальным визитом во Львов прибудет Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам Гнуен Ань Туан и делегация из представителей вьетнамского бизнеса, которые заинтересованы в развитии отношений обеих стран.

«Это событие состоится в рамках проекта «Год вьетнамской культуры в Украине». Впервые такое действо пройдет в западной части Украины. Мы хотим представить нашу богатую культуру и экономический потенциал, открыть украинцам Вьетнам, как интересную страну, которая развивается в ногу со временем, при этом, не теряя своих корней и традиций», – отметила советник Посольства Социалистической Республики Вьетнам Киэу Ха Лиен.

Организуют мероприятие Посольство Социалистической Республики Вьетнам и Общество российско-вьетнамской дружбы при поддержке Львовской ОГА и Львовского городского совета.

Организаторы в этом году планируют также провести показ современных вьетнамских фильмов.

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