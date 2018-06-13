Будучи пленником Кремля, Олег Сенцов дистанционно курирует постановку своей пьесы в Киеве

Истощенный, но не сломленный. Ровно месяц назад Олег Сенцов написал заявление о начале голодовки.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

«Я, Олег Сенцов, гражданин Украины, незаконно осужден российским судом, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года», – говорится в заявлении.

Украинца, который отбывает наказание за тысячи километров от Родины – за полярным кругом, недавно посетил его российский коллега режиссер Аскольд Куров. Говорит: Сенцов держится бодро, не теряет чувства юмора, однако голодание уже испортило здоровье.

«Заметно, что он изменился. Он жаловался, что у него выпадают зубы. Для него, как для человека, жившего на юге, достаточно сложными являются климатические условия. Не хватает солнца, тепла, витаминов. В такой ситуации начинать голодание для Олега очень сложно», – подчеркнул Аскольд Куров.

У режиссера выпал зуб и начались проблемы с почками. Из-за длительного отсутствия питательных веществ эти органы – наименее защищены, говорят врачи.

«Почки в таком случае страдают одними из первых. Когда уже не работает желудок и печень, сердце и мозг продолжают работать. Поэтому, когда продолжается обмен белков в клетках, которые до сих пор живы, образуются токсичные компоненты, которые должны выделяться именно через почки», – пояснил диетолог Борис Скачко.

И несмотря на все Сенцов даже сейчас дистанционно курирует постановку своей пьесы в Киеве.

«Олег предоставляет определенные свои рекомендации в отношении костюмов и декораций. Я пишу ему, кто у нас художник, режиссер-постановщик, пишу некоторые моменты про актеров, а он советует мне определенных людей», – рассказала кинопродюсер Анна Паленчук.

В свое время Мустафа Джемилев также голодал в кремлевских казематах. Говорит: отговаривать режиссера нет смысла, однако украинское общество и мировое сообщество обязаны делать все, чтобы «вытащить» пленников Кремля.

«Ты чувствуешь голод все время, даже когда тебе вливают жидкость. Там рассчитано на 2 600 килокалорий, но на самом деле значительно меньше, поскольку там тоже воруют. Чувство сытости длится всего час-полтора», – отметил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Олега Сенцова и Александра Кольченка могут обменять в ближайшее время при посредничестве Турции. По словам Мустафы Джемилева, такие переговоры ведутся между Киевом и Анкарой. Сейчас же в российских застенках до сих пор находятся почти семьдесят украинцев.

Антон Коцуконь, Дмитрий Двойченков, «Первые о главном»

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