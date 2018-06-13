Более 8 миллионов украинцев выбрали врача первичного звена

По состоянию на 12 июня более 8 млн украинцев выбрали врача первичного звена в рамках общенациональной кампании «Врач для каждой семьи». Также в системе электронного здравоохранения зарегистрировано свыше 21 тысячи врачей первичного звена и более 1,2 тысячи медицинских учреждений.

Такая статистика обнародована на сайте Электронной системы здравоохранения eHealth, – пишет Укринформ.

С начала общенациональной кампании «Врач для каждой семьи», которая внедряется в рамках реформы первичного звена медицинской помощи 8 млн 40 тыс. 112 пациентов заключили декларации с врачами первичного звена – терапевтами, семейными врачами и педиатрами.

В системе E-Health состоянию на 12 июня зарегистрировано 1 237 медицинских учреждений и 21 695 врачей первичного звена медицинской помощи.

2 апреля в Украине стартовала общенациональная кампания «Доктор для каждой семьи», в рамках которой украинцы выбирают врача первичного звена – терапевта или семейного врача, педиатра – для детей. Выбор врача происходит исключительно по желанию пациента и не привязан к месту регистрации гражданина. Выбрать врача можно в медицинском учреждении, на котором есть пометка «Здесь можно выбрать своего врача». Для заключения декларации требуется обратиться в медучреждение, где работает выбранный гражданином специалист, и сообщить о желании заключить с ним декларацию. Для этого нужно иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении для ребенка. За детей до 14 лет декларацию заключает один из родителей.

С 1 июля 2018 года за ведение одного пациента медицинское учреждение или врач, который ведет частную практику, будет получать средства от Национальной службы здравоохранения в рамках государственных медицинских гарантий. За пациента в возрасте от 18 до 39 лет действует базовый тариф, который составляет 370 грн, за детей в возрасте от 0 до 5 лет будет действовать возрастной коэффициент 4 (1480 грн), в возрасте 6-17 – возрастной коэффициент 2,2 (814 грн); пациентов в возрасте 40-64 лет – возрастной коэффициент – 1,2 (444 грн); за пациентов в возрасте от 65 лет – возрастной коэффициент 2 (740 грн).

В следующем году базовый тариф планируется повысить до 450 грн. Все медицинские услуги в рамках первичной медпомощи определены Порядком оказания первичной медицинской помощи и являются бесплатными для пациента.

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