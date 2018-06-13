live
Aнонси
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
13 июня, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
14 июня, четверг
Анонс спецпроекту Міністр «зеленої» енергетики
Анонс спецпроекту Міністр «зеленої» енергетики
14 июня, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 13 июня, 2018, 21:15 События
Боевики стреляют по всем направлениям, двое украинских бойцов ранены

В течение текущих суток, 13 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Противник 14 раз нарушал режим прекращения огня, из них 9 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях», – говорится в сообщении.

На Луганщине наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, где оккупанты применяли 122-мм артиллерию и 82-мм минометы. Также вблизи Новозвановки враг использовал 82-мм минометы.

Активные действия противника были замечены на Мариупольском направлении. Защитников населенных пунктов Водяное и Талаковка противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии, а также 120 и 82-мм минометов.

Объединенные силы открывали огонь в ответ и подавляли огневые точки врага.

Снайперский огонь оккупанты вели в районе населенного пункта Красногоровка, который в Донецкой области. Благодаря умелым контрснайперским мероприятиям, украинские военнослужащие быстро заставили противника прекратить огонь.

«В ходе боевых действий текущих суток два украинских защитника получили ранения. Потери противника уточняются», – отметили в пресс-центре ООС.
боевикиООСДнобасс
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-13 21:56 :38