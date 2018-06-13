Боевики стреляют по всем направлениям, двое украинских бойцов ранены

В течение текущих суток, 13 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Противник 14 раз нарушал режим прекращения огня, из них 9 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях», – говорится в сообщении.

На Луганщине наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, где оккупанты применяли 122-мм артиллерию и 82-мм минометы. Также вблизи Новозвановки враг использовал 82-мм минометы.

Активные действия противника были замечены на Мариупольском направлении. Защитников населенных пунктов Водяное и Талаковка противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии, а также 120 и 82-мм минометов.

Объединенные силы открывали огонь в ответ и подавляли огневые точки врага.

Снайперский огонь оккупанты вели в районе населенного пункта Красногоровка, который в Донецкой области. Благодаря умелым контрснайперским мероприятиям, украинские военнослужащие быстро заставили противника прекратить огонь.

«В ходе боевых действий текущих суток два украинских защитника получили ранения. Потери противника уточняются», – отметили в пресс-центре ООС.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.