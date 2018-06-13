Без госрегулятора тарифы на отопление станут неподъемными для людей, – Кучеренко

Судя по ситуации с государственной инспекцией по энергонадзору, тарифы на отопление станут «неподъемными» для граждан. Людей просто загонят в долги, а частные компании только будут начислять пеню и штрафы.

Такое мнение в эфире ток-шоу «Злой дом» на телеканале ZIK высказал ведущий проекта, экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

«Сегодня добивается энергонадзор, который даже не успели создать. Там уже происходят тотальные сокращения. Я в этой ситуации вижу одно – в тариф заложат все, что можно, никакой ответственности никто и ни за что не будет. Тогда тариф станет неподъемным для граждан», – убежден Алексей Кучеренко.

По его мнению, такие тарифы на отопление не смогут покрыть никакие субсидии, а самое главное – граждане не смогут регулировать эту услугу, в отличие от воды и газа.

«Я понимаю, что часть людей просто загонят в долги, а дальше понятно, что будут делать с этими долгами частные компании. Они будут действовать согласно закону (начислять пени и штрафы – ред.)», – заверил экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме этого он отметил, что сегодня уже 92% украинцев (сдостойно с голосованием, Которое проводилось во время эфира – ред.) готовы отключиться от центрального отопления и перейти на автономное.

«У нас действительно в 2012 году были ликвидированы все возможные инспекции по надзору за тарифами и качеством коммунальных услуг. При этом в законодательстве было предусмотрено создание новой инспекции Госэнергонадзора. К сожалению, с того времени ни предыдущая, ни нынешняя власть так и не смогли создать настоящий Госэнергонадзор», – подчеркнул председатель Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Игорь Черкашин.

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