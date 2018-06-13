Андрей Блинов: Средняя пенсия в Украине не дотягивает даже до 100 евро

Единый социальный взнос, который является базовым для выплаты пенсий, на сегодня платят меньше 11 миллионов человек, а пенсии получают 12 миллионов. При таких условиях пенсии не могут быть высокими никогда.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил экономический и финансовый эксперт Андрей Блинов.

Гость программы, комментируя информацию о повышении пенсий в Украине с 1 июля 2018 года, напомнил, что сейчас средняя пенсия составляет 2900 грн, и даже эта сумма «не дотягивает» до 100 евро, а большинство пенсионеров получают минимальную или близкую к минимальной пенсию.

«У нас 141 млрд грн – дефицит Пенсионного фонда. Это серьезная сумма, если учесть, что всего Пенсионный фонд – чуть более 300 млрд грн, то есть это почти половина Фонда. Проблема в том, что единый социальный взнос, который является базовым для выплаты пенсий, на сегодня платят меньше 11 миллионов человек, а пенсии получают 12 миллионов», – отметил Андрей Блинов.

Эксперт подчеркнул, что проблема не в том, что много пенсионеров, а в том, что в стране, которая насчитывает более 40 миллионов граждан, ЕСВ платят лишь 11 миллионов человек. При таких условиях, убежден Андрей Блинов, пенсии не могут быть высокими никогда. Поэтому основная проблема – в пропорции, убежден эксперт. С другой стороны, заявил гость программы, не может такого быть, чтобы половина населения была получателями социальных пособий, зато следует придерживаться правила «80х20», когда помощь должны получать 20% самых бедных.

Заслуженный экономист Украины Алексей Плотников заявил, что сегодняшняя ситуация в Украине, когда граждане тратят более 40% доходов на еду, а еще 40% – на оплату коммунальных услуг, – это ужас. По его словам, украинцы не имеют сбережений, ведь остается слишком мало.

«Ситуация некрасивая, и то, что сейчас происходит повышение пенсий и минимальных заработных плат, оно немного идет в уровень с инфляцией, но у нас инфляция, несмотря на прогнозы КМУ и НБУ, скорее всего, будет 12 процентов... При том, что у нас на 4,5% повысили минимальные заработные платы. А если такая инфляция, то наиболее уязвимы – наименее защищенные слои населения, потому что те, кто меньше всего защищен, больше всего страдает от инфляции, то есть, им будет еще хуже», – сказал Алексей Плотников.

Напомним, как сообщили в Пенсионном фонде Украины, с 1 июля повышаются минимальные стандарты (прожиточный минимум) соответственно бюджета Украины, также вырастут и минимальные размеры пенсионных выплат.

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