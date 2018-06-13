live
Aнонси
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
13 июня, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
14 июня, четверг
Анонс спецпроекту Міністр «зеленої» енергетики
Анонс спецпроекту Міністр «зеленої» енергетики
14 июня, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 13 июня, 2018, 19:53 Экономика
Андрей Блинов: Средняя пенсия в Украине не дотягивает даже до 100 евро

Единый социальный взнос, который является базовым для выплаты пенсий, на сегодня платят меньше 11 миллионов человек, а пенсии получают 12 миллионов. При таких условиях пенсии не могут быть высокими никогда.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил экономический и финансовый эксперт Андрей Блинов.

Гость программы, комментируя информацию о повышении пенсий в Украине с 1 июля 2018 года, напомнил, что сейчас средняя пенсия составляет 2900 грн, и даже эта сумма «не дотягивает» до 100 евро, а большинство пенсионеров получают минимальную или близкую к минимальной пенсию.

«У нас 141 млрд грн – дефицит Пенсионного фонда. Это серьезная сумма, если учесть, что всего Пенсионный фонд – чуть более 300 млрд грн, то есть это почти половина Фонда. Проблема в том, что единый социальный взнос, который является базовым для выплаты пенсий, на сегодня платят меньше 11 миллионов человек, а пенсии получают 12 миллионов», – отметил Андрей Блинов.

Эксперт подчеркнул, что проблема не в том, что много пенсионеров, а в том, что в стране, которая насчитывает более 40 миллионов граждан, ЕСВ платят лишь 11 миллионов человек. При таких условиях, убежден Андрей Блинов, пенсии не могут быть высокими никогда. Поэтому основная проблема – в пропорции, убежден эксперт. С другой стороны, заявил гость программы, не может такого быть, чтобы половина населения была получателями социальных пособий, зато следует придерживаться правила «80х20», когда помощь должны получать 20% самых бедных.

Заслуженный экономист Украины Алексей Плотников заявил, что сегодняшняя ситуация в Украине, когда граждане тратят более 40% доходов на еду, а еще 40% – на оплату коммунальных услуг, – это ужас. По его словам, украинцы не имеют сбережений, ведь остается слишком мало.

«Ситуация некрасивая, и то, что сейчас происходит повышение пенсий и минимальных заработных плат, оно немного идет в уровень с инфляцией, но у нас инфляция, несмотря на прогнозы КМУ и НБУ, скорее всего, будет 12 процентов... При том, что у нас на 4,5% повысили минимальные заработные платы. А если такая инфляция, то наиболее уязвимы – наименее защищенные слои населения, потому что те, кто меньше всего защищен, больше всего страдает от инфляции, то есть, им будет еще хуже», – сказал Алексей Плотников.

Напомним, как сообщили в Пенсионном фонде Украины, с 1 июля повышаются минимальные стандарты (прожиточный минимум) соответственно  бюджета Украины, также вырастут и минимальные размеры пенсионных выплат.
пенсииПенсионный фондПервые о главном. КомментарииЕСВАлексей ПлотниковАндрей Блинов
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-13 21:57 :45