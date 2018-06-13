Американские журналисты уверены, что встреча Трампа и Кима – «грандиозная афера» лидера КНДР

Одна новость на страницах всех американских и мировых СМИ. Уже больше суток все обсуждают историческую встречу между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Эйфория отходит на второй план. Теперь начинается жесткий разбор от аналитиков и экспертов – что же это на самом деле было: истинное примирение заклятых врагов или коварная комбинация одного из них?

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Среди американских журналистов – огромное количество скептиков. Они называют «встречу века» «грандиозной аферой» лидера КНДР. Потому что документ, который подписали стороны, ничего не значит, убеждены газетчики. Например, Washington Post пишет, что этот саммит – не более, чем красивая картинка, которая помогает Трампу обрести уверенность. А для Ким Чен Ына – это шанс показать миру, что он и его ядерная ракета легитимны.

«Это огромный успех для Кима. Эта встреча дала ему право поднять флаг своей страны над президентом США, чем фактически узаконить свой ядерный статус. Белый Дом не признает этого, но визуально выглядит все именно так», – убежден политолог Джонатан Полак.

«Человек Ракета – один. Дональд Трамп – ноль». С таким заголовком вышла газета The Daily Best, акцентируя внимание на том, что подписанная декларация не имеет никакой ценности. Журналисты недоумевают, как президент США поверил на слово Ким Чен Ыну о дальнейших планах по разоружению Северной Кореи. Газета приводит слова экспертов, которые убеждены, что уничтожение ядерного полигона в Пхунгэри ничего не значит. Возобновить разработку оружия массового поражения глава КНДР может за считанные дни.

«Я не знаю, кого слушает Дональд Трамп и что он себе думает. Что он чувствует. Возможно, это какой-то внутренний голос. Но даже соглашение с Ираном, из которого со скандалом вышел Дональд Трамп, меньше обязывает США, чем эта декларация», – заверил Джонатан Полак.

Не сдерживала слов и New-York Times. Утренняя газета вышла с заголовками «Трампа обманули в Сингапуре». Своими действиями, остановкой совместных учений с Южной Кореей Дональд Трамп признал КНДР государством, равным по величию Соединенным Штатам, пишут журналисты. Причем в статье отмечают: устные обещания о ядерном разоружении из Пхеньяна звучали уже не раз.

Все газетчики пришли к выводу, что за красивой картинкой и яркими заголовками ничего нет. Шансов на успех, по мнению местных журналистов, в диалоге с Пхеньяном меньше, чем у предыдущих переговорщиков, которые достигли соглашений с Северной Кореей. И что интересно – сам Дональд Трамп этого не понимает.

Из Вашингтона Олег Решетняк, «Первые о главном»

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.