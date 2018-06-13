Ахтем Чийгоз: Путин боится ухудшения личных отношений с мировыми лидерами

Путин очень боится ухудшения личных отношений с мировыми лидерами. И какую бы Россия не показывала вседозволенность и значимость, при первой же возможности она пытается искать «точки соприкосновения» с руководством Америки и Европы.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Гость программы отметил, что действия российского президента Путина, его оккупационных режимов в Крыму и на Донбассе дают основания говорить о том, что количество украинских политзаключенных будет расти.

«И после Чемпионата мира по футболу, после этого пиара на телах погибших, цифра «пленников Кремля» может резко возрасти», – заявил Ахтем Чийгоз.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа добавил, что остановить Путина и процесс заключения украинцев таки возможно.

«Путин очень боится ухудшения личных отношений с европейскими лидерами. И какую бы Россия не показывала вседозволенность и значимость, при первой же возможности они пытаются искать «точки соприкосновения» с руководством Америки и Европы. Но это можно остановить», – отметил Ахтем Чийгоз.

Однако, добавил гость программы, ЧМ по футболу, который в этом году будет проходить в России, показывает, что на этом этапе консолидация европейских партнеров Украины не достигла максимальной поддержки украинских политзаключенных.

«Я вообще не понимаю, как можно поехать вести переговоры с этим «чудовищем» и после ЧМ по футболу вернуться ни с кем. Имею в виду канцлера Германии и президента Франции. Они вернутся без никого, но подпишут многомиллиардные сделки. А наши ребята в то время стоять на пороге смерти. И не ради себя, а за народ, страну, мировой порядок и за европейские ценности. Поэтому надеюсь, что давление европейцев усилится, и мы не дадим погибнуть нашим ребятам. Надеюсь, мы сможем вырвать их из «лап» Путина», – подчеркнул Ахтем Чийгоз.

Напомним, 16 мая, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексированном Крыму.

Сенцов уже потерял один зуб, также у него могут отказать почки, сообщила 6 июня сестра политзаключенного Наталья Каплан.

В российской тюрьме планируют принудительное кормление Олега Сенцова.

Накануне ЧМ в России организуются массовые акции в поддержку Сенцова.

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, активист Автомайдана. После аннексии Крыма, задержанный ФСБ России по подозрению в террористической деятельности, приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений.