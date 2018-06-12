Испания согласилась принять судно с мигрантами, от которых отказались Италия и Мальта

Испания разрешила зайти в порт Валенсии судну Aquarius, на борту которого находятся 629 мигрантов. Ранее это судно отказались принять Италия и Мальта.

Aquarius принадлежит немецкой гуманитарной организации SOS Mediterranee. По ее данным, на борту находятся 123 подростков без сопровождения, 11 детей и семь беременных женщин, – сообщает Радио Свобода.

Мальта отказалась принять мигрантов, заявив, что судно приняло их на борт в международных водах у Ливии, и спасательная операция координировалась Италией.

Итальянское правительство заявило, что Мальта «не может продолжать смотреть в другую сторону, когда речь идет об уважении международных конвенций о защите жизни человека».

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат написал в Twitter, что судну не дадут подойти к берегу страны, но окажут необходимую медицинскую и гуманитарную помощь пассажирам.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о готовности направить в Aquarius два патрульных катера с врачами.

По оценкам Международной организации по миграции, в Европу 2017 года морем попали более 170 тысяч мигрантов. Их них почти 120 тысяч прибыли в Италию. Всего в море в прошлом году погибли более трех тысяч беженцев.

В Испании в прошлом году по морю прибыло 22 400 человек, что почти в три раза превысило количество беженцев до 2016 года.

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