Встреча глав МИД Нормандской четверки в Берлине

Во время встречи глав МИД «нормандской четверки» (Украина – Павел Климкин, ФРГ – Гайко Маас, Франция – Жан-Ив ле Дриан и РФ – Сергей Лавров) стороны обсудили возможность развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и впервые затронули вопрос освобождения украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в РФ.

Об этом сообщает Укринформ.

Последний раз главы МИД Нормандского формата собирались 16 месяцев назад.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сразу отозвался о встрече: «Это была дискуссия по вопросам, которые никогда не обсуждались в «нормандском формате». Мы никогда не вели беседу о политических заключенных вообще, а не только заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения в чем заключается разница в наших позициях», – подчеркнул украинский министр.

В целом нынешнюю встречу после длительной паузы министр иностранных дел Украины считает «действительно полезной». Она показала, что Украина вместе с Германией и Францией стоят на четкой совместной позиции во всех вопросах и скоординированно могут давить на Россию. Российский министр Лавров, по словам Климкина, вынужден был признать, что российская позиция по некоторым пунктам «подлежит дальнейшим дискуссиям».

Глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной с французским коллегой Жан-Ив ле Дрианом пресс-конференции отметил: «Что касается условий присутствия миссии ООН на востоке Украины, то договорились поручить нашим политическим директорам провести в течение ближайших недель дальнейшие консультации не о если, а о том, как организовать такую миссию».

Ле Дриан со своей стороны заметил, что партнеры готовы участвовать в разминировании и предложили техническую поддержку в этом вопросе. Он также обратил внимание на необходимость защиты инфраструктуры на Донбассе.

Для Мааса, который приступил к обязанностям главы германского внешнеполитического ведомства в апреле, это первая «нормандская встреча». При этом он уже побывал в России и в Украине, включая прифронтовую зону.

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