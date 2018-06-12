В Ивано-Франковске запустили линию для сортировки мусора

Сегодня, 12 июня, на полигоне бытовых отходов, обслуживающий Ивано-Франковск, официально запустили сортировочную линию. Отныне ТБО будут сортировать на несколько фракций для обеспечения дальнейшей переработки и экологической утилизации.

Об этом сообщил собкор IA ZIK.

Сортировочная линия является современной и мобильной, она не требует много ухода. Отсортированный мусор будет продаваться для вторичной переработки. Все остальные отходы – идут на сепаратор для измельчения. Сейчас мощность линии – 20-25 тонн за смену. Однако, со временем мощность будет только расти. Максимальная – 50 тонн.

Городской голова Руслан Марцинкив подчеркнул, что такой амбициозный план удалось воплотить в жизнь благодаря сотрудничеству с областным советом. Именно область финансово присоединилась к этому проекту.

«Нам совместно удалось сделать важный шаг – строительство сортировочной линии для мусора. Я благодарю областной власти, в частности, Александра Сыча, за то, что поддержали город и выделили средства на реализацию этого проекта. Ведь новая сортировочная линия послужит не только в Ивано-Франковске, но и во всей области. Это уже не первое достижение, ведь в прошлом году полигон укомплектовали биогазовой установкой.

Но на этом не планируем останавливаться. Следующий план – мусороперерабатывающий завод. В этом направлении уже есть первые сдвиги – удалось найти землю под его строительство», – рассказал Марцинкив.

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