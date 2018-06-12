В Уэльсе на берег выбросило труп «пришельца», - фото

На побережье валлийского острова Гауэр обнаружили странные останки, напоминающие скелет инопланетного существа.

Ученые гадают о происхождении загадочного существа, сообщает vistanews.

Многие предположили, что «пришелец» на самом деле – крокодил, который выбросился на берег, однако ученые с этим не согласны.

«В основании черепа существа есть выпуклость, характерная для китообразных», – заявил биолог Дэн Форман.

Форман заявил, что китов и дельфинов нередко находят на пляжах Уэльса. Впрочем, специалистам еще предстоит точно идентифицировать останки.

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