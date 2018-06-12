В Луцке проведут летнюю школу практической журналистики

В Луцке уже в пятый раз организуют интенсивный учебный курс под названием «V Летняя школа практической журналистики», который поможет освоить азы работы в СМИ.

Об этом IA ZIK сообщила организатор, журналистка Наталья Пахайчук.

Принять участие могут студенты, абитуриенты, выпускники вузов, а также все, кто хотел бы попробовать свои силы в журналистике, но до сих пор не решался.

Программа составленная таким образом, чтобы дать слушателям базовое понимание рабочих инструментов журналиста (написание текстов разных жанров, работа с соцсетями, создание иллюстративного материала, работа с различными типами источников и их проверка и т. п). Также участники Школы узнают о правовых основах работы медийщиков в Украине, стандарты журналистики, особенности освещения в СМИ проблем людей с инвалидностью, военных и тому подобное. Новинкой нынешнего курса станет День телевидения, а именно возможность самостоятельно поработать над созданием телевизионных сюжетов.

Спикерами школы станут редакторы и ведущие журналист волынских и всеукраинских СМИ.

«Летняя школа практической журналистики в Луцке стала уже доброй традицией и известным брендом. За предыдущие годы через наш курс прошло до сотни слушателей, большинство из которых осталась в профессии: кто-то еще учится в вузах, а кто – то-уже достаточно известные молодые журналисты на Волыни. На сегодня в местных изданиях есть немало вакансий, поэтому наша Школа – это замечательная возможность познакомиться с редакторами, проявить себя и найти первую работу», – рассказывает соорганизатор школы Наталья Пахайчук.

Занятия будут проходить в период 2-7 июля. После аудиторного курса обязательным является недельная стажировка в редакциях на выбор для закрепления полученной информации на практике.

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