В Киеве девушка устроила резню, ранив двух человек

В понедельник, 11 июня, в Киеве, на улице Пироговского, девушка устроила резню, ранив двух человек.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на dtp.kiev.

«Предварительно, девушка в драке нанесла ножевые ранения двум людям. Оба госпитализированы. Девушку задержали», – говорится в сообщении.

Известно, что на данный момент на месте работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

Как сообщалось ранее, поздно вечером в среду, 4 апреля, на Виноградаре, на проспекте Свободы, возле кафе «Кавказ», неизвестные устроили массовую драку с участием около десяти человек, в которой один из участников получил ножевое ранение под ребро.

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