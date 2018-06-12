В Канаде подписали заявление относительно поддержки евроатлантических стремлений Украины

Члены парламентских групп дружбы между Украиной и Канадой выступили с совместным заявлением, что поддерживают евроатлантические стремления Украины.

Соответствующее заявление подписали во время официального визита украинских депутатов до Канады, пишет «Укринформ».

«Члены Украинско-канадской межпарламентской группы дружбы и Канадско-украинской межпарламентской группы дружбы поощряют дальнейшее укрепление канадско-украинского партнерства ради мира и процветания и поддерживают полную евроатлантическую интеграцию Украины, целью которой должно стать прокладывание пути к долгосрочной безопасности, стабильности и широкого экономического развития Украины», – говорится в заявлении.

Кроме этого, депутаты также согласились «продолжать развитие канадско-украинского двустороннего партнерства во всех возможных областях». «Признавая уникальную роль, которую парламентарии играют в демократии, мы обещаем согласовывать свои действия против скрытых и вредных внешних дезинформационных кампаний, подрывающих доверие к демократическим институтам и сеют зерна недоверия между гражданами», – отмечается в документе.

Законодатели также пообещали «посвятить себя улучшению сотрудничества между двумя парламентскими объединениями».

Отметим, что нынешний визит членов украинской межпарламентской группы дружбы в Канаду является первым со времени Революции достоинства. Украинские депутаты два дня провели в Торонто и два дня должны провести в Оттаве.

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