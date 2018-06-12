В Грузии из выброшенных на помойку яиц вылупилось сотни цыплят

Жители грузинского города Марнеули имели возможность наблюдать появление на свет множества цыплят, которые вылупились из яиц, накануне выброшенных на помойку.

Сообщается, что местное предприятие выбросило на свалку огромное количество куриных яиц, которые считались испорченными, – сообщает new-s.com.ua.

Теперь предприятие – без яиц, а по свалке бегают десятки желтых цыплят.

«Яйца выбросили в такое место, где есть постоянное тепло, и они оказались в таких условиях, как если бы их высиживала курица», – отметил мэр города Марнеули Темур Абаза.

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