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вторник, 12 июня, 2018, 1:02 Мир
В Болгарии разбился военный вертолет

Военный вертолет МИ-17 Вооруженных сил Болгарии разбился в районе авиабазы «Крумово» недалеко от города Пловдив.

Как информировали в Министерстве обороны Болгарии, в результате аварии погибли два человека, один доставлен в госпиталь с травмами различной степени тяжести, – сообщает Укринформ.

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«В результате трагического инцидента, во время которого погибли командир экипажа и его помощник, а бортинженер доставлен в госпиталь города Пловдив», – сообщил журналистам министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, который прибыл на место аварии.

По словам главы оборонного ведомства, авария произошла, скорее всего, не по вине пилотов, а из-за технической неисправности боевой машины.
Болгариявертолетгибель военных
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2018-06-12 01:15 :57