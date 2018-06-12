В Болгарии разбился военный вертолет

Военный вертолет МИ-17 Вооруженных сил Болгарии разбился в районе авиабазы «Крумово» недалеко от города Пловдив.
Как информировали в Министерстве обороны Болгарии, в результате аварии погибли два человека, один доставлен в госпиталь с травмами различной степени тяжести, – сообщает Укринформ.
«В результате трагического инцидента, во время которого погибли командир экипажа и его помощник, а бортинженер доставлен в госпиталь города Пловдив», – сообщил журналистам министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, который прибыл на место аварии.
По словам главы оборонного ведомства, авария произошла, скорее всего, не по вине пилотов, а из-за технической неисправности боевой машины.