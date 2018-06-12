Украинские банки задолжали иностранным кредиторам $6 млрд

Внешний долг украинских банков сокращается на треть уже три года подряд и на конец 2017 года составил 6,2 миллиарда долларов.
Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук на пресс-конференции, посвященной отчету по финстабильности, передает FinClub.
«Банки все больше привлекают средства на внутреннем рынке и возвращают внешние заимствования. На сегодня внешний долг банковского сектора приблизился к отметке в 6 млрд долларов», – сказал он.
По словам Виталия Ваврищука, половина от этой суммы – кредиты международных финансовых организаций украинским госбанкам, еще 14% – межбанковские кредиты банкам с российским государственным капиталом.
Одни из крупнейших выплат должны быть в ближайшие два года.
«В следующем году запланированы немалые погашение части еврооблигаций Укрэксимбанка и Ощадбанка. По нашему мнению, график погашения будет выполнен в полной мере», – заявил Виталий Ваврищук.
Наибольшие выплаты по внешнему долгу приходятся на 2019 год. Тогда банки суммарно должны будут вернуть 1,5 млрд долларов.