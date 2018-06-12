Украина выпустит собственный боевой вертолет с управляемой ракетой, – военный эксперт

Украина в этом году получит современный боевой вертолет собственного производства, который сможет вести бой ночью и при плохих погодных условиях.

Об этом сообщил руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, передает УНИАН.

«Когда произошло несколько контрактов на продажу вертолетов Ми-24 в Азербайджан, то украинскую ракету «Барьер-2В», которую сделало КБ «Луч», было интегрировано в систему боя вертолета», – сказал он.

По словам Бадрака, ранее украинские вертолеты имели лишь неуправляемые ракеты. «Теперь они имеют управляемую ракету украинского производства с дальностью боя до 8 км», – заявил он.

Военный эксперт не исключил, что ракеты «Барьер-2В» будут в будущем использоваться для создания в Украине ударного беспилотного комплекса.

«Только шесть или семь государств мира могут создавать ударные беспилотные комплексы», – отметил он. «Сегодня уже украинские оружейники преодолели еще один рубеж – это создание фактически оптико-электронной системы прицеливания для вертолета», – подчеркнул Бадрак.

По его словам, благодаря государственно-частному партнерству удалось создать такую систему управления огнем с названием 524Р. «Таким образом, у нас в этом году наш боевой вертолет получит возможность вести бой ночью или при плохих погодных условиях. Это очень большой успех, потому что раньше такого не было», – резюмировал Бадрак.

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