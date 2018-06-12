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вторник, 12 июня, 2018, 14:21 Политика
Украина подала в суд ООН доказательства против России

Украина сегодня подала в Международный суд ООН меморандум по делу против России относительно нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма.

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня – день России – для подачи Меморандума в деле Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – говорится в сообщении.

Он отметил, что представление меморандума в деле против России – важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность.

«Побороть ложь можно только правдой и доказательствами. Для этого нам нужна позиция Международного Суда ООН, который даст надлежащую оценку действиям РФ и не оставит им возможности прятаться от ответственности за очередными манипуляциями и криками «это не мы» и «нас там нет», – отметил Порошенко.

Президент отметил, что меморандум содержит чрезвычайное, как для практики суда количество доказательств.

«Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность», – добавил он.

 
ООНРоссиятерроризмсудМеждународный суд ООН
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