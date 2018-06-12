Украина планирует совместно с Азербайджаном производить ПТРК «Корсар»

Баку и Киев проводят переговоры о совместном производстве украинского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корсар».

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на азербайджанское издание AzeriDefence.

«Переговоры по этому вопросу начались в 2016 году. Украина всегда готова к трансферу технологий в Азербайджан», – сообщил представитель госконцерна «Укроборонпром».

Согласно информации, в «Укроборонпроме» отметили, что Вооруженные силы Азербайджана заинтересованы в приобретении комплекса «Корсар» и украинско-белорусский ПТРК «Скиф». В 2016 году «Скифы» были оснащены новыми ракетами.

В ПТРК «Корсар» применена полуавтоматическая система наведения по лучу лазера. Обнаружение цели и наведение обеспечивается с помощью оптического и инфракрасного прицелов, что позволяет вести стрельбу в сложных погодных условиях. Бронепробивність ПТУР Р-3 составляет не менее 550 мм за динамической защитой (ДЗ). Тип боевой части (БЧ) – кумулятивная тандемная. Дальность стрельбы – 100-2500 м.

ПТРК «Скиф» оснащен полуавтоматической системой наведения по лучу лазера. Дальность обнаружения цели комплексом составляет 7 тыс. метров. Бронепробиваемость – не менее 800 мм. Тип БЧ – кумулятивная тандемная. Дальность стрельбы – днем 100 -5000 м, ночью: 100-3000 м.

ПТРК «Скиф» принят на вооружение Вооруженных сил Азербайджана в 2010 году.

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