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вторник, 12 июня, 2018, 0:57 Политика
УККА объявил однодневную голодовку в поддержку Сенцова

Украинский конгрессовый комитет Америки призвал присоединиться к однодневной голодовке в поддержку требований заключенного украинского режиссера Олега Сенцова освободить политзаключенных в РФ.

Об этом сообщается в официальном письме-обращении УККА, – сообщает «Укринформ».

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«Украинский Конгрессовый Комитет Америки (УККА), самый представительный орган для 1,5 млн американцев украинского происхождения, призывает украинско-американское сообщество и наших друзей по всему миру выразить свою солидарность с Олегом Сенцовим, приняв участие в однодневном голодании в среду, 13 июня, в преддверии Кубка мира ФИФА в России», – отмечается в письме.

Этой акцией украинская община хочет распространить призыв Сенцова освободить всех украинских политзаключенных в России.

По словам представителей УККА, украинские общины в Канаде и в Австралии также поддержали эту акцию публичными заявлениями.

Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговорен к 20 годам голодает с 14 мая.

Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.
Олег СенцовУККАголодания
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2018-06-12 01:15 :47