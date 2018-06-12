УККА объявил однодневную голодовку в поддержку Сенцова

Украинский конгрессовый комитет Америки призвал присоединиться к однодневной голодовке в поддержку требований заключенного украинского режиссера Олега Сенцова освободить политзаключенных в РФ.

Об этом сообщается в официальном письме-обращении УККА, – сообщает «Укринформ».

«Украинский Конгрессовый Комитет Америки (УККА), самый представительный орган для 1,5 млн американцев украинского происхождения, призывает украинско-американское сообщество и наших друзей по всему миру выразить свою солидарность с Олегом Сенцовим, приняв участие в однодневном голодании в среду, 13 июня, в преддверии Кубка мира ФИФА в России», – отмечается в письме.

Этой акцией украинская община хочет распространить призыв Сенцова освободить всех украинских политзаключенных в России.

По словам представителей УККА, украинские общины в Канаде и в Австралии также поддержали эту акцию публичными заявлениями.

Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговорен к 20 годам голодает с 14 мая.

Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.