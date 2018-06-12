Ученые нашли смертельную опасность недосыпа и пересыпа

В результате исследований ученые установили, что если пересыпать или недосыпать, то это станет смертельно опасно для здоровья. Исследователи также объяснили, почему происходит именно так.

Об этом сообщает aspekty.net.

Дело в том, что развивается риск развития деменции, а также риск преждевременной смерти в возрасте выше 60-ти лет. Критическими показателями считается сон менее 5 часов в сутки, или более 10 часов сна.

Стоит отметить, что ученые занимались этой работой целых десять лет. Примечательно, что из 1517 человек часть спали слишком мало, а часть в основном слишком много. В результате 282 подопытных умерли, а 294 заболели слабоумием. Хотя непонятно, связаны ли эти оба критических результата именно с нездоровым сном.

Ранее канадские ученые установили, что нарушение сна «сбивает» внутренние часы. Нарушается работа более 100 белков разного плана, которые отвечают за важные процессы в организме.

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