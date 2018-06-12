Три героя, три истории: во Львове открыли мемориальную доску погибшим участникам АТО

Сегодня, 12 июня, во львовской СОШ № 54 состоялось открытие мемориальной доски погибшим участникам АТО – Назару Пасельскому, Андрею Бернацкому, Василию Задорожному, которые учились в этом образовательном учреждении.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

Событие собрало родителей, родственников, друзей, учителей и школьников школы,в которой в разное время учились погибшие Герои Украины. Мемориальную доску, которую изготовили выпускники Львовского государственного колледжа декоративного и прикладного искусства им. И.Труша, официально открыли: отец Андрея Бернацкого – Евгений, мама Назара Пасельского – Анна, жена Василия Задорожного – Оксана.

Три воина, которые погибли на востоке Украины в 2014-2015 годах – это три разные и неповторимые истории, которые напоминают нам одну простую, горькую вещь – война до сих пор продолжается.

«На нашу семью выпало большое испытание – война, которая забрала моего мужа. Удивляюсь, когда меня спрашиваю: за что он погиб? Я тогда всегда отвечаю словами моего мужа: «Я воюю не за президента или премьер-министра, не за власть, а за тебя, за детей, за внуков. Не хочу, чтобы московский сапог появился на нашей львовской земле». Именно им, воинам, нашим ангелам, мы обязаны тем, что имеем возможность ходить мирным городом и делать свои дела. Василий очень любил жизнь. Я знаю, что во время АТО мой муж спас более ста человек, сто семей которые могут радоваться своими мужьями, сыновьями, братьями. И в его теле оказались более сотни осколков, которые забрали его единственную жизнь от меня», – рассказала Оксана Задорожная о своем муже.

«Мой сын прожил половину жизни в Львове, а другую – в Днепре. Там его жена и дочь. Когда началась война на Востоке, то он одним из первых записался в армию, не прятался, сделал то, что должен был. «Папа, сегодня они там, за сто километров, а завтра уже будут у моего дома», – так говорил Андрей. И я понимаю, что это правильные слова. Он был командиром роты по вооружению. Когда ребята попали в засаду, он прикрыл товарищей, дав им возможность передислоцироваться, но вражеская пуля снайпера нашла его... И я горжусь своим сыном и надеюсь, что эта памятная доска будет напоминать школьникам за что он умер – за лучшее будущее для всех нас», – поделился воспоминаниями о своем сыне Евгений Бернацкий.

«Мне трудно говорить. Назар был моим единственным сыном. Он был хорошим человеком, никогда не имела с ним проблем. Он всегда мечтал стать офицером, хотя в семье нет военных. Разбирая его вещи, уже после смерти сына, я нашла написанную им историю о летчике, который погиб... Он имел много талантов. Однажды, когда он был на Востоке, я сказала ему, что найдем способ, чтобы ты вернулся домой. В ответ он просто ответил: «Товарищей не оставлю», – сказала Анна Пасельская.

Военные, которые были на мероприятии, не сдерживали своих слез, рассказывая о боевых товарищах, вспоминая их отвагу и искреннее стремление защитить родную землю от оккупантов.

«Для меня он живой, он герой, а герои не умирают. Давайте помнить об этом и уважать военных, которые не побоялись стать бессмертными в нашей памяти», – подытожил старший лейтенант Артур Киреев, рассказывая про боевого побратима Андрея Бернацкого.

В завершение школьный певческий коллектив «Радуница» исполнил трогательные песни о воинах-защитниках.

Юра Мартинович,

IA ZIK

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