Трамп поставил требования перед снятием санкций с КНДР

Санкции США против Северной Кореи пока останутся в силе, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Об этом сообщает «Новое Время».
«Санкции будут сняты, когда мы будем уверены, что ядерное оружие больше не эффективно», – сказал он.
Трамп добавил, что с нетерпением ждет их снятия.
Ранее Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.
Президент США добавил, что это обязательство Пхеньяна не было включено в совместную декларацию, подписанную двумя лидерами, стороны «согласились на это уже после подписания соглашения».
Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.