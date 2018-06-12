live
Aнонси
Анонс програми DROZDOV: Гість: Іван Попович
Анонс програми DROZDOV: Гість: Іван Попович
12 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
12 июня, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
12 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 12 июня, 2018, 15:06 Мир
Трамп поставил требования перед снятием санкций с КНДР

Санкции США против Северной Кореи пока останутся в силе, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает «Новое Время».

«Санкции будут сняты, когда мы будем уверены, что ядерное оружие больше не эффективно», – сказал он.

Трамп добавил, что с нетерпением ждет их снятия.

Ранее Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Президент США добавил, что это обязательство Пхеньяна не было включено в совместную декларацию, подписанную двумя лидерами, стороны «согласились на это уже после подписания соглашения».

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.
КНДРсанкцииКим Чен ЫнДональд Трам
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-12 16:44 :27