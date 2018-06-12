Спонсор Brexit признал, что в свое время передал телефон команды Трампа российскому послу

Британский миллионер Аарон Банкс, который финансировал Brexit, таки признал, что передал номер телефона команды президента США Дональда Трампа российскому послу в Лондоне Александру Яковенко.

Об этом Банкс сказал во вторник во время заседания Комитета британского парламента по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий, ссылаясь на Independent сообщает «Укринформ».

«Спонсор кампании за Brexit Аарон Банкс сообщил парламентариям, что передал российскому послу номер телефона команды Дональда Трампа после его победы на президентских – ред.) выборах», – говорится в сообщении.

По словам Банкса, во время встречи с российским послом в Лондоне Александром Яковенко, вопрос относительно номера телефона команды Трампа было единственным которое имело «значимость», потому что россияне хотели найти контакт с его переходной командой.

Как сообщалось, британская газета The Guardian получила документы, которые свидетельствуют о неоднократных встречах британского миллионера и спонсора кампании за выход Великобритании из Европейского Союза Аарона Банкса с российскими дипломатами в посольстве РФ в Лондоне.

Банкс, потратив 12 миллионов фунтов стерлингов на кампанию за Brexit, стал крупнейшим донором в истории Великобритании.

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