Сытник: Вскоре дело Львовского бронетанкового завода передадут в суд

Дело о растрате государственных средств в особо крупных размерах, в котором фигурируют должностные лица Центрального бронетанкового управления ВСУ, вскоре будет передано в суд.

Об этом сегодня, 12 июня, во время брифинга во Львове сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает корреспондент ИА ZIK.

«Дело Львовского бронетанкового завода закончено. Недавно Минобороны выиграло иск к этому госпредприятию (о взыскании 5,17 млн гривень за поставленные применяемые двигатели «сомнительного качества» до танков Т-72, – ред.). Это лишний раз подтверждает правильность позиции детективов и прокуроров в этом деле. Думаю, что в ближайшее время дело ЛБТЗ будет передано в суд», – отметил глава НАБУ.

По его словам, значительный вклад в расследование этого, а также других коррупционных дел сделали работники Львовского территориального управления НАБУ, которое Артем Сытник отметил, как потенциально самое сильное во всей структуре НАБУ.

Брифинг состоялся в рамках семинара по укреплению потенциала для практиков НАБУ, который сегодня проходит во Львове. На нем присутствовали Директор НАБУ Артем Сытник, председатель Львовской ОГА Олег Синютка, мэр Львова Андрей Садовый, руководитель Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦАБ) Эрнест Бейда. Мероприятие организовано при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

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