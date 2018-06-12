Сытник анонсировал открытие дел относительно злоупотреблений предприятий братьев Дубневичей

Ярослав та Богдан Дубневичи. Фото: Ярослав Дубневич/Facebook

НАБУ завершает расследование производств в отношении злоупотреблений на железной дороге и закупках газа для электростанций предприятиями, конечными бенефициарными владельцами которых выступают народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи. В ближайшее время следует ожидать интересных сообщений и передачи этих дел в суд.

Об этом сегодня, 12 июня, во время брифинга во Львове сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает корреспондент ИА ZIK.

О делах, связанных с Дубневичами, директор НАБУ упоминал несколько раз.

«На Львовщине есть известные лица, которые являются бенефициарами многих схем по железной дороге и по электростанциям, и это одно из ключевых дел во Львовском теруправлении. И в ближайшее время следует ожидать очень интересные результаты по этим расследованиям», – рассказал Артем Сытник.

Чуть позже он добавил:

«На основании фиктивных документов был получен газ по льготным ценам и в результате этой сделки бенефициары заработали 1,5 млрд грн».

Отвечая на вопрос журналистов, когда, наконец, будут переданы в суд дела, связанные с фигурантами из Львова, в частности «Корпорация КРТ» братьев Дубневичей, Артем Сытник ответил:

«Думаю, что в ближайшее время дело будет передано в суд».

Также руководитель НАБУ рассказал, что вскоре в суд будут переданы дела в отношении Львовского бронетанкового завода.

По его словам, значительный вклад в расследования этих коррупционных дел сделали работники Львовского территориального управления НАБУ, которое Артем Сытник отметил как потенциально самое сильное во всей структуре НАБУ.

А еще Артем Сытник сообщил, что не боится аудита, ведь НАБУ недавно успешно прошло международную ревизию работы.

Напомним, брифинг состоялся в рамках семинара по укреплению потенциала для практиков НАБУ, который сегодня проходит во Львове. На нем присутствовали Директор НАБУ Артем Сытник, председатель Львовской ОГА Олег Синютка, мэр Львова Андрей Садовый, руководитель Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦАБ) Эрнест Бейда. Мероприятие организовано при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

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