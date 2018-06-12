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вторник, 12 июня, 2018, 10:10 Общество
Сегодня – Всемирный день борьбы с детским трудом

12 июня отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour).

Об этом сообщает Голос.ua.

Всемирный день борьбы с детским трудом установлен Международной организацией труда (МОТ) и ежегодно отмечается 12 июня.

Идея ввести в календарь новую дату возникла после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году. Международная организация труда (МОТ) впервые провела Всемирный день борьбы с детским трудом в 2002 году. Его цель – привлечь внимание к этой проблеме и необходимости мероприятий по ее ликвидации.

Ежегодно 12 июня правительства, организации работодателей и работников, представители гражданского общества, а также миллионы людей по всему миру объединяют свои усилия в борьбе с детским трудом. По последним данным, число работающих детей в мире в возрасте от 5 до 17 лет, составляет 218 миллионов, к тому же 73 миллиона из них работают в опасных условиях. Многие из них практически не имеют времени, чтобы ходить в школу, а уж тем более, на досуг и игры, часто они не получают должного питания и ухода.

Руководствуясь принципами, закрепленными в Конвенции МОТ № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» (1973) и Конвенции № 182 «О запрещении и немедленных мерах по ликвидации наихудших форм детского труда» (1999), работа Международной программы по искоренению детского труда ( ИПЕК) направлена на достижение эффективного его отмены. Советский Союз присоединился к Конвенции «О минимальном возрасте для приема на работу» в 1979 году.

Государства-члены МОТ поставили себе цель ликвидировать в самое ближайшее время наихудшие формы детского труда. Для ее достижения потребуется как расширение масштабов деятельности, так и укрепление политической воли. Надо также отметить, что каждый год Всемирный день борьбы с детским трудом посвящен определенной теме. Так, в разные годы он проходил под лозунгами: «Внимание! Дети на опасных работах! Искореним детский труд! », «За права человека и социальную справедливость! Искореним детский труд! », «Нет труду детей - домашних работников! »,«Расширить социальную защиту, бороться с детским трудом! », «НЕТ - детскому труду, ДА - качественному образованию», «Безопасность и здоровье нового поколения» и др.

Для повышения информированности и мобилизации общественности в решении проблем детского труда, к этому Дню во многих странах мира общественными и правительственными организациями и учреждениями проводятся всевозможные мероприятия: выставки картин, презентации сайтов, массовые акции, спортивные соревнования, детские праздники, спектакли, информационные кампании.
дети
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2018-06-12 12:15 :50